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В ДТЭК не исключили новых ограничений в электроснабжении Украины

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Директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук не исключил в ближайшее время новых ограничений в электроснабжении Украины.
В ДТЭК не исключили новых ограничений в электроснабжении Украины
  • AP

Сахарук рассказал, что в скором времени будет необходимо подготовить украинские станции для зимнего периода 2023—2024 годов. 

В связи с этим, добавил он, придётся вывести в ремонт блоки АЭС и других электростанций.

«Всё это может привести к ограничениям, которые у нас были с октября прошлого года», — приводит слова Сахарука ТАСС.

Ранее глава правления украинской энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация в энергетической системе Украины остаётся шаткой.

Он добавил, что наиболее сложная ситуация с энергоснабжением сохраняется в Одесской и Харьковской областях, а также в Киеве.

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