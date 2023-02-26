В ДТЭК не исключили новых ограничений в электроснабжении Украины

Директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук не исключил в ближайшее время новых ограничений в электроснабжении Украины.

Сахарук рассказал, что в скором времени будет необходимо подготовить украинские станции для зимнего периода 2023—2024 годов.

В связи с этим, добавил он, придётся вывести в ремонт блоки АЭС и других электростанций.

«Всё это может привести к ограничениям, которые у нас были с октября прошлого года», — приводит слова Сахарука ТАСС.

Ранее глава правления украинской энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация в энергетической системе Украины остаётся шаткой.

Он добавил, что наиболее сложная ситуация с энергоснабжением сохраняется в Одесской и Харьковской областях, а также в Киеве.