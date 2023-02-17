В «Укрэнерго» назвали шаткой ситуацию в энергетической системе Украины
- AP
Об этом, как пишет ТАСС, он сказал в эфире телеканала «Рада».
«Ситуация (в энергосистеме Украины. — RT) всё ещё шаткая», — констатировал Кудрицкий.
Он добавил, что в данный момент в стране получили повреждения почти все тепловые электростанции и ГЭС, а также многие магистральные подстанции.
Наиболее сложная ситуация с энергоснабжением сохраняется в Одесской и Харьковской областях, а также в Киеве, отметил Кудрицкий.
17 февраля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Также сообщалось, что в украинском городе Сумы произошёл взрыв.