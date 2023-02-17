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В «Укрэнерго» назвали шаткой ситуацию в энергетической системе Украины

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Глава правления украинской энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация в энергетической системе Украины остаётся шаткой.
В «Укрэнерго» назвали шаткой ситуацию в энергетической системе Украины
  • AP

Об этом, как пишет ТАСС, он сказал в эфире телеканала «Рада».

«Ситуация (в энергосистеме Украины. — RT) всё ещё шаткая», — констатировал Кудрицкий.

Он добавил, что в данный момент в стране получили повреждения почти все тепловые электростанции и ГЭС, а также многие магистральные подстанции.

Наиболее сложная ситуация с энергоснабжением сохраняется в Одесской и Харьковской областях, а также в Киеве, отметил Кудрицкий.

17 февраля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Также сообщалось, что в украинском городе Сумы произошёл взрыв.

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