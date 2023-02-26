Советник главы ДНР: подрыв дамбы в Артёмовске может вызвать эпидемию в городе

Подрыв украинскими войсками дамбы в Артёмовске (Бахмуте) может осложнить эпидемиологическую ситуацию в городе и усилить продовольственный кризис.

Об этом заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В связи с подрывом дамбы вода хлынула в подвалы, это может вызвать серьёзную эпидемию среди мирного населения», — цитирует его РИА Новости.

Кимаковский также подчеркнул, что подрыв дамбы усложнит доставку продовольствия в город.

Ранее Кимаковский заявил, что украинские военные взорвали дамбу в Артёмовске, для того чтобы замедлить наступление российских войск и создать неприемлемые условия для местных жителей.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в Артёмовске складывается неблагополучная ситуация для украинской армии.