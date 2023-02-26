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Советник главы ДНР: подрыв дамбы в Артёмовске может вызвать эпидемию в городе

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Подрыв украинскими войсками дамбы в Артёмовске (Бахмуте) может осложнить эпидемиологическую ситуацию в городе и усилить продовольственный кризис.
Советник главы ДНР: подрыв дамбы в Артёмовске может вызвать эпидемию в городе
  • AP

Об этом заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В связи с подрывом дамбы вода хлынула в подвалы, это может вызвать серьёзную эпидемию среди мирного населения», — цитирует его РИА Новости.

Кимаковский также подчеркнул, что подрыв дамбы усложнит доставку продовольствия в город.

Ранее Кимаковский заявил, что украинские военные взорвали дамбу в Артёмовске, для того чтобы замедлить наступление российских войск и создать неприемлемые условия для местных жителей.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в Артёмовске складывается неблагополучная ситуация для украинской армии.

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