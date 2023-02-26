Пушилин: поставки дальнобойных систем Киеву отдалят сроки завершения СВО
Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«Чем больше дальнобойных западных систем будет передано Украине, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ», — сказал Пушилин.
Он добавил, что в результате СВО займёт больше времени.
Ранее Денис Пушилин заявил, что Украина превратилась в полигон НАТО для отработки самых кровавых сценариев.
Также сообщалось, что армия России продвинулась на Марьинском направлении, взяв опорный пункт.