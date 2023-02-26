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Пушилин: поставки дальнобойных систем Киеву отдалят сроки завершения СВО

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Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что силы России из-за поставок Киеву дальнобойных систем будут вынуждены всё дальше отодвигать украинских силовиков от границ.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Чем больше дальнобойных западных систем будет передано Украине, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ», — сказал Пушилин.

Он добавил, что в результате СВО займёт больше времени.

Ранее Денис Пушилин заявил, что Украина превратилась в полигон НАТО для отработки самых кровавых сценариев.

Также сообщалось, что армия России продвинулась на Марьинском направлении, взяв опорный пункт.

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