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РИА Новости: армия России продвинулась на Марьинском направлении, взяв опорный пункт

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В результате удачных наступательных действий подразделения Вооружённых сил России значительно продвинулись на Марьинском направлении.

Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, подразделения ВС России ставят под угрозу оборону украинских формирований на юго-западной окраине Марьинки в ДНР.

Отмечается, что во время штурма российская разведгруппа столкнулась с сопротивлением одного из украинских опорных пунктов.

«Из четырёх защитников пытался отбиваться лишь один, которым оказался наёмник из Грузии», — говорится в сообщении.

Он получил смертельное ранение, а трое украинских военных сдались в плен.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении российских позиций на западе Марьинки.

Также сообщалось, что ВСУ за сутки 19 раз обстреливали ДНР.

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