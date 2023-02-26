РИА Новости: армия России продвинулась на Марьинском направлении, взяв опорный пункт
Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом, подразделения ВС России ставят под угрозу оборону украинских формирований на юго-западной окраине Марьинки в ДНР.
Отмечается, что во время штурма российская разведгруппа столкнулась с сопротивлением одного из украинских опорных пунктов.
«Из четырёх защитников пытался отбиваться лишь один, которым оказался наёмник из Грузии», — говорится в сообщении.
Он получил смертельное ранение, а трое украинских военных сдались в плен.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении российских позиций на западе Марьинки.
Также сообщалось, что ВСУ за сутки 19 раз обстреливали ДНР.