Пушилин заявил об улучшении российских позиций на западе Марьинки

Российские войска улучшили свои позиции в западной части Марьинки, в обозримом будущем город освободят, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«По Марьинке: в западной части там тоже есть улучшения позиций… Противник и в Марьинку в том числе перебрасывает резервы, плюс там очень серьёзные укрепления, которые готовились годами», — приводит ТАСС слова Пушилина в кулуарах семинара для региональных штабов волонтёров акции «Мы вместе».

Он отметил, что ВСУ в Марьинке не собираются отступать, но российская сторона рассчитывает на освобождение города в обозримом будущем.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что российские силы продвигаются в Марьинке «дом за домом».