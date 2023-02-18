Пушилин заявил об улучшении российских позиций на западе Марьинки
- РИА Новости
«По Марьинке: в западной части там тоже есть улучшения позиций… Противник и в Марьинку в том числе перебрасывает резервы, плюс там очень серьёзные укрепления, которые готовились годами», — приводит ТАСС слова Пушилина в кулуарах семинара для региональных штабов волонтёров акции «Мы вместе».
Он отметил, что ВСУ в Марьинке не собираются отступать, но российская сторона рассчитывает на освобождение города в обозримом будущем.
Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что российские силы продвигаются в Марьинке «дом за домом».