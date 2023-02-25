Срок жизни солдата ВСУ на передовой в Артёмовске (Бахмуте) составляет около четырёх часов.

Об этом рассказал изданию Newsweek бывший морской пехотинец США Трой Оффенбекер.

«Много потерь. Средняя продолжительность жизни на передовой составляет около четырёх часов», — сказал он.

Оффенбекер усомнился в способности ВСУ удержать город.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ под Артёмовском (Бахмутом) в ДНР создают ложные позиции и открывают с них огонь, чтобы ввести в заблуждение наступающие подразделения российских войск.

Также западные чиновники признали, что украинские войска могут покинуть Артёмовск.