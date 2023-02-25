Newsweek: новобранцы ВСУ на передовой у Артёмовска выживают не более четырёх часов
- РИА Новости
Об этом рассказал изданию Newsweek бывший морской пехотинец США Трой Оффенбекер.
«Много потерь. Средняя продолжительность жизни на передовой составляет около четырёх часов», — сказал он.
Оффенбекер усомнился в способности ВСУ удержать город.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ под Артёмовском (Бахмутом) в ДНР создают ложные позиции и открывают с них огонь, чтобы ввести в заблуждение наступающие подразделения российских войск.
Также западные чиновники признали, что украинские войска могут покинуть Артёмовск.