Рогов: серия взрывов прозвучала в Никополе и Марганце
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«В Никополе и Марганце, временно оккупированных режимом Зеленского, прозвучала серия взрывов», — говорится в сообщении.
При этом Рогов отметил, что была слышна работа ПВО ВСУ. По его словам, это представляет наибольшую опасность для мирного населения.
Ранее Владимир Рогов сообщил, что украинские войска возводят укрепрайоны в Запорожской области.
Также поступала информация, что армия России продолжает занимать позиции ВСУ на Кременном участке в Донбассе.