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Рогов: серия взрывов прозвучала в Никополе и Марганце

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о серии взрывов в Никополе и Марганце Днепропетровской области.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В Никополе и Марганце, временно оккупированных режимом Зеленского, прозвучала серия взрывов», — говорится в сообщении.

При этом Рогов отметил, что была слышна работа ПВО ВСУ. По его словам, это представляет наибольшую опасность для мирного населения.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что украинские войска возводят укрепрайоны в Запорожской области.

Также поступала информация, что армия России продолжает занимать позиции ВСУ на Кременном участке в Донбассе.

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