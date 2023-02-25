РИА Новости: армия России продолжает занимать позиции ВСУ на Кременном участке в Донбассе
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на разведчика российской армии.
«Идёт артподготовка, миномётная подготовка, отрабатывают из АГС», — сказал военнослужащий.
Отмечается, что штурмовые группы армии России вышли на рубеж и врываются в окопы противника.
Ранее артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт украинских войск на Кременном направлении.
При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке ВСУ к нападению на Крым.