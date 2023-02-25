Узнать больше

РИА Новости: армия России продолжает занимать позиции ВСУ на Кременном участке в Донбассе

Короткая ссылка
Российские войска продолжают продвижение и занимают позиции украинской армии на Кременном участке фронта в Донбассе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на разведчика российской армии.

«Идёт артподготовка, миномётная подготовка, отрабатывают из АГС», — сказал военнослужащий.

Отмечается, что штурмовые группы армии России вышли на рубеж и врываются в окопы противника.

Ранее артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт украинских войск на Кременном направлении.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке ВСУ к нападению на Крым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить