РИА Новости: армия России продолжает занимать позиции ВСУ на Кременном участке в Донбассе

Российские войска продолжают продвижение и занимают позиции украинской армии на Кременном участке фронта в Донбассе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на разведчика российской армии.

«Идёт артподготовка, миномётная подготовка, отрабатывают из АГС», — сказал военнослужащий.

Отмечается, что штурмовые группы армии России вышли на рубеж и врываются в окопы противника.

Ранее артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт украинских войск на Кременном направлении.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке ВСУ к нападению на Крым.