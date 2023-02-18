Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт украинских войск на Кременском направлении

Расчёт гаубицы Д-30 Западного военного округа (ЗВО) уничтожил опорный пункт ВС Украины на Кременском направлении в Донбассе.

Об этом сообщает РИА Новости.

«При помощи воздушной разведки выявили позиции противника. Получили цель — открыли огонь», — цитирует агентство российского военнослужащего.

Ранее военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что число потерь ВСУ на Кременском направлении практически сопоставимо с украинскими потерями в Артёмовске (Бахмуте).

6 февраля он сообщил, что часть украинских военных дезертирует с позиций в районе города Кременная в ЛНР в связи с наступлением российских сил.