Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт украинских войск на Кременском направлении
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«При помощи воздушной разведки выявили позиции противника. Получили цель — открыли огонь», — цитирует агентство российского военнослужащего.
Ранее военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что число потерь ВСУ на Кременском направлении практически сопоставимо с украинскими потерями в Артёмовске (Бахмуте).
6 февраля он сообщил, что часть украинских военных дезертирует с позиций в районе города Кременная в ЛНР в связи с наступлением российских сил.