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Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт украинских войск на Кременском направлении

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Расчёт гаубицы Д-30 Западного военного округа (ЗВО) уничтожил опорный пункт ВС Украины на Кременском направлении в Донбассе.
Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт украинских войск на Кременском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«При помощи воздушной разведки выявили позиции противника. Получили цель — открыли огонь», — цитирует агентство российского военнослужащего.

Ранее военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что число потерь ВСУ на Кременском направлении практически сопоставимо с украинскими потерями в Артёмовске (Бахмуте).

6 февраля он сообщил, что часть украинских военных дезертирует с позиций в районе города Кременная в ЛНР в связи с наступлением российских сил.

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