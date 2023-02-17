Узнать больше

Марочко: потери Киева на Кременском направлении уже сопоставимы с Артёмовским

Короткая ссылка
Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что число потерь ВСУ на Кременском направлении практически сопоставимо с украинскими потерями в Артёмовске (Бахмуте).
Марочко: потери Киева на Кременском направлении уже сопоставимы с Артёмовским
  • AP

Его слова приводит РИА Новости.

Марочко заявил, что ежедневно украинские войска вынуждены перебрасывать в район Кременной дополнительные силы численностью до батальона, так как одни безвозвратные потери ВСУ в этом районе, по предварительным оценкам, составляют порядка 200 военнослужащих в сутки.

Он уточнил, что это уже практически сопоставимо с потерями украинских войск в Артёмовске.

Ранее Марочко заявил, что украинские военнослужащие при отступлении со своих позиций в районе Кременной в ЛНР минируют тела сослуживцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить