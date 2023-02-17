Марочко: потери Киева на Кременском направлении уже сопоставимы с Артёмовским

Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что число потерь ВСУ на Кременском направлении практически сопоставимо с украинскими потерями в Артёмовске (Бахмуте).

Его слова приводит РИА Новости.

Марочко заявил, что ежедневно украинские войска вынуждены перебрасывать в район Кременной дополнительные силы численностью до батальона, так как одни безвозвратные потери ВСУ в этом районе, по предварительным оценкам, составляют порядка 200 военнослужащих в сутки.

Он уточнил, что это уже практически сопоставимо с потерями украинских войск в Артёмовске.

Ранее Марочко заявил, что украинские военнослужащие при отступлении со своих позиций в районе Кременной в ЛНР минируют тела сослуживцев.