Марочко: потери Киева на Кременском направлении уже сопоставимы с Артёмовским
- AP
Его слова приводит РИА Новости.
Марочко заявил, что ежедневно украинские войска вынуждены перебрасывать в район Кременной дополнительные силы численностью до батальона, так как одни безвозвратные потери ВСУ в этом районе, по предварительным оценкам, составляют порядка 200 военнослужащих в сутки.
Он уточнил, что это уже практически сопоставимо с потерями украинских войск в Артёмовске.
Ранее Марочко заявил, что украинские военнослужащие при отступлении со своих позиций в районе Кременной в ЛНР минируют тела сослуживцев.