Пушилин: прекращение СВО без достижения целей означает её перенос на более поздний срок
- РИА Новости
«Мы при этом должны понимать, что прекратить СВО, не достигнув её целей, означает просто отложить новую войну на более поздний срок», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.
По его словам, таким образом, мирный план КНР нельзя назвать приемлемым по «украинским пунктам».
21 февраля Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что абсолютное большинство граждан России заняли принципиальную позицию в отношении спецоперации и поддержали действия по защите Донбасса.