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Пушилин: прекращение СВО без достижения целей означает её перенос на более поздний срок

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Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что прекращение спецоперации без достижения целей приведёт только к её переносу на более поздний срок.
Пушилин: прекращение СВО без достижения целей означает её перенос на более поздний срок
  • РИА Новости

«Мы при этом должны понимать, что прекратить СВО, не достигнув её целей, означает просто отложить новую войну на более поздний срок», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

По его словам, таким образом, мирный план КНР нельзя назвать приемлемым по «украинским пунктам».

21 февраля Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что абсолютное большинство граждан России заняли принципиальную позицию в отношении спецоперации и поддержали действия по защите Донбасса.

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