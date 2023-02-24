Пушилин: прекращение СВО без достижения целей означает её перенос на более поздний срок

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что прекращение спецоперации без достижения целей приведёт только к её переносу на более поздний срок.

«Мы при этом должны понимать, что прекратить СВО, не достигнув её целей, означает просто отложить новую войну на более поздний срок», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

По его словам, таким образом, мирный план КНР нельзя назвать приемлемым по «украинским пунктам».

21 февраля Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что абсолютное большинство граждан России заняли принципиальную позицию в отношении спецоперации и поддержали действия по защите Донбасса.