Арестович заявил о готовности ВСУ захватить Приднестровье за три дня

Украинская армия готова захватить Приднестровье за трое суток, в случае поступления просьбы от Кишинёва, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Молдавия — суверенное государство, и она сама решает, кого просить помочь. Только по решению молдавских властей мы можем помочь. У нас есть возможность. За трое суток это можно решить», — приводит РИА Новости слова Арестовича в эфире YouTube-канала Марка Фейгина*.

Он отметил, что повод для ввода войск есть, так как Киев и Кишинёв обвинили Москву в дестабилизации региона.

В Минобороны России ранее заявили, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье.

Уточняется, что вторжение ВСУ в Приднестровье будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории.

* Фейгин Марк Захарович внесён в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 08.04.2022.