«СТРАНА.ua»: многие медработники с января не получают зарплату

Многие медработники на Украине с января не получают зарплату.

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

«Национальная служба здоровья Украины, которая должна перечислять деньги заявляет, что они не получают деньги от Министерства здравоохранения, а МОЗ в свою очередь не получает деньги от Министерства финансов», — говорится в сообщении.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на приказ министра обороны Алексея Резникова сообщал, что сотрудников военкоматов ряда областей Украины отправят на передовую.