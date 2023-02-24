«СТРАНА.ua»: многие медработники с января не получают зарплату
- globallookpress.com
- © Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency
Об этом пишет «СТРАНА.ua».
«Национальная служба здоровья Украины, которая должна перечислять деньги заявляет, что они не получают деньги от Министерства здравоохранения, а МОЗ в свою очередь не получает деньги от Министерства финансов», — говорится в сообщении.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на приказ министра обороны Алексея Резникова сообщал, что сотрудников военкоматов ряда областей Украины отправят на передовую.