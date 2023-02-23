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Марочко: киевские власти отправят на передовую сотрудников военкоматов

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Сотрудников военкоматов ряда областей Украины отправят на передовую.
Марочко: киевские власти отправят на передовую сотрудников военкоматов
  • AP
  • © Libkos

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на приказ министра обороны Алексея Резникова.

«Приказываю... проработать вопрос о формировании сводных групп из военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей численностью до 120 человек каждая», — приводит Марочко текст приказа в Telegram.

Ранее Марочко заявил, что часть украинских военных дезертируют с позиций в районе города Кременная в ЛНР в связи с наступлением российских сил.

Издание Politico сообщало, что украинские военные рассказали, что их сослуживцы из-за нехватки людей и боеприпасов иногда оставляют позиции, чтобы избежать «бессмысленной гибели».

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