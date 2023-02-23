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Кулеба: Украина не будет применять истребители и дальнобойное оружие против России

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Украина не будет использовать истребители и дальнобойное оружие для ударов по территории России, но будет применять их «для освобождения территорий», заявил телеканалу Sky News глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба: Украина не будет применять истребители и дальнобойное оружие против России
  • globallookpress.com
  • © Pool /Ukrainian Presidentia

«Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий», — ответил Кулеба на вопрос о том, может ли Киев гарантировать, что не будет использовать западные истребители и оружие большой дальности для ударов по территории России.

Ранее российский президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию подчеркнул, что чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.

Глава государства отметил, что именно страны Запада развязали войну на Украине, а Россия использует силу, чтобы её остановить.

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