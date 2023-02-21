Кулеба заявил о достижении соглашения между Киевом, НАТО и ЕС о поставках оружия

Украина, НАТО и ЕС договорились о налаживании координации для обучения украинских военных в западных странах, а также достигли соглашения по производству и поставкам западного вооружения и боеприпасов для ВСУ, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Мы должны работать, чтобы дать ответ на три вопроса: как наиболее эффективно тренировать и обучать, как производить и как поставлять оружие и боеприпасы, а также как доставлять это всё... Мы должны разработать наиболее эффективный механизм», — цитирует его ТАСС.

По словам Кулебы, есть возможность и потенциал для производства и поставок вооружения, однако необходимо наладить координацию с точки зрения логистики.

Украинский политик также обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой пригласить представителей украинских предприятий ОПК для участия в ежегодном форуме оборонной промышленности альянса.

Ранее российский президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию подчеркнул, что чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.

Глава государства отметил, что именно страны Запада развязали войну на Украине, а Россия использует силу, чтобы её остановить.