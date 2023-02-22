Минск предложил в резолюцию Запада в ООН поправку против поставок оружия на Украину
- AP
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию документа.
Отмечается, что белорусская сторона предложила две поправки в текст резолюции.
Согласно ожиданиям, поправки будут вынесены на голосование Генассамблеи.
Первая поправка в числе прочего предлагает убрать из текста требование к России вывести с территории Украины вооружённые силы.
Вторая поправка содержит призыв к странам — членам ООН воздержаться от отправки оружия в зону конфликта на Украине.
Ранее глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что белорусская сторона на международных площадках во взаимодействии с Россией разбивает консенсус в отношении попыток Запада протащить откровенно антибелорусские инициативы.