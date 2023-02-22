Минск предложил в резолюцию Запада в ООН поправку против поставок оружия на Украину

Белоруссия предложила поправку, призывающую не поставлять оружие на Украину, в западный проект резолюции в ГА ООН.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию документа.

Отмечается, что белорусская сторона предложила две поправки в текст резолюции.

Согласно ожиданиям, поправки будут вынесены на голосование Генассамблеи.

Первая поправка в числе прочего предлагает убрать из текста требование к России вывести с территории Украины вооружённые силы.

Вторая поправка содержит призыв к странам — членам ООН воздержаться от отправки оружия в зону конфликта на Украине.

Ранее глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что белорусская сторона на международных площадках во взаимодействии с Россией разбивает консенсус в отношении попыток Запада протащить откровенно антибелорусские инициативы.