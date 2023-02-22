Белик: если Киев получит от Запада дальнобойные ракеты, Украина потеряет новые территории

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что если Запад поставит Украине ракеты с дальностью на 100 км, значит, её территория уменьшится на 150 км.

«Дадут на 200 км, то Украине уже уменьшаться будет некуда. Это будет выполнено, без сомнения», — цитирует его РИА Новости.

Он также указал на бессмысленность заключения каких-либо договоров с Западом, в связи с чем их можно просто отправить в музей как экспонат, демонстрирующий опасность любых соглашений с западными странами.

«Показывать нашим потомкам, что бывает, если договариваться с врагами», — подчеркнул депутат.

Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что чем более дальнобойные системы поступят ВСУ, тем дальше Россия отодвинет эту угрозу.