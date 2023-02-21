Минобороны России: добровольцы и военные мужественно выполняют сложные задачи в зоне СВО

Добровольцы и военнослужащие штурмовых подразделений мужественно выполняют сложнейшие задачи по освобождению Донбасса, заявили в Минобороны России.

«Попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки контрпродуктивны и играют только на пользу врагу», — подчеркнули в ведомстве.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва продолжит «аккуратно и последовательно» решать задачи в рамках специальной военной операции (СВО).

По его словам, чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.