Минобороны России: добровольцы и военные мужественно выполняют сложные задачи в зоне СВО
«Попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки контрпродуктивны и играют только на пользу врагу», — подчеркнули в ведомстве.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва продолжит «аккуратно и последовательно» решать задачи в рамках специальной военной операции (СВО).
По его словам, чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.