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В Белоруссии численность народного ополчения может составить до 150 тысяч человек

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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в стране численность народного ополчения может составить до 150 тыс. человек.
В Белоруссии численность народного ополчения может составить до 150 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом он сказал после рассмотрения проекта закона «О народном ополчении» членами Совета безопасности республики.

«Мы провели расчёты, численность будет от 100 до 150 тыс. человек по всей Белоруссии, которые могут быть привлечены. Но это добровольцы, их может быть и больше», — приводит его слова издание «СБ. Беларусь сегодня».

В мае 2022 года Хренин сообщил о планах создания в стране народного ополчения.

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