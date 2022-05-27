В Минобороны Белоруссии анонсировали создание народного ополчения
- РИА Новости
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«На вчерашнем совещании в рамках корректировки вопросов уточнения развития вооружённых сил главнокомандующим была поставлена задача в том числе создать у нас в стране народное ополчение», — цитирует его пресс-служба ведомства в своём Telegram.
По его словам, для этого в стране есть как люди, так и вооружение.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился немедленно создать оперативное командование ВС на южном направлении.