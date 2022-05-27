В Минобороны Белоруссии анонсировали создание народного ополчения

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о планах создания в стране народного ополчения.

«На вчерашнем совещании в рамках корректировки вопросов уточнения развития вооружённых сил главнокомандующим была поставлена задача в том числе создать у нас в стране народное ополчение», — цитирует его пресс-служба ведомства в своём Telegram.

По его словам, для этого в стране есть как люди, так и вооружение.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился немедленно создать оперативное командование ВС на южном направлении.