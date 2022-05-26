Лукашенко распорядился создать оперативное командование ВС Белоруссии на южном направлении

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился немедленно создать оперативное командование ВС на южном направлении.
Лукашенко распорядился создать оперативное командование ВС Белоруссии на южном направлении
  • AFP
  • © Nikolay PETROV / BELTA

Об этом сообщает БЕЛТА.

«К сожалению, открылось новое направление, как у нас принято говорить, новый фронт, и мы не можем не уделять этому внимания. Мы об этом уже в первом приближении говорили. Министр обороны тогда предложил нам ещё одно оперативное командование открыть — на южном фланге, южном направлении нашей страны. Это было ещё в прошлом году. Мы тогда понимали, что что-то надо делать, но время так динамично и быстро подтолкнуло нас к тому, что нам немедленно надо создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северо-западным будет и южное крыло», — отметил он.

Президент констатировал, что уже сегодня, даже ещё не создав оперативное командование на южном фланге, белорусские военные вынуждены быстро, на ходу отрабатывать защиту этих рубежей.

Ранее Лукашенко ранее сообщил о необходимости пересмотра подходов к модернизации вооружённых сил на фоне ситуации на Украине.

Комментируя действия НАТО у границ Белоруссии, глава государства отметил, что альянс ведёт разведку и освоение возможного в будущем театра военных действий.

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