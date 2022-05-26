Лукашенко распорядился создать оперативное командование ВС Белоруссии на южном направлении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился немедленно создать оперативное командование ВС на южном направлении.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«К сожалению, открылось новое направление, как у нас принято говорить, новый фронт, и мы не можем не уделять этому внимания. Мы об этом уже в первом приближении говорили. Министр обороны тогда предложил нам ещё одно оперативное командование открыть — на южном фланге, южном направлении нашей страны. Это было ещё в прошлом году. Мы тогда понимали, что что-то надо делать, но время так динамично и быстро подтолкнуло нас к тому, что нам немедленно надо создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северо-западным будет и южное крыло», — отметил он.

Президент констатировал, что уже сегодня, даже ещё не создав оперативное командование на южном фланге, белорусские военные вынуждены быстро, на ходу отрабатывать защиту этих рубежей.

Ранее Лукашенко ранее сообщил о необходимости пересмотра подходов к модернизации вооружённых сил на фоне ситуации на Украине.

Комментируя действия НАТО у границ Белоруссии, глава государства отметил, что альянс ведёт разведку и освоение возможного в будущем театра военных действий.