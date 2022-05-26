Лукашенко заявил о необходимости пересмотреть подходы к модернизации вооружённых сил

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о необходимости пересмотра подходов к модернизации вооружённых сил на фоне ситуации на Украине.

В ходе выступления на совещании в Минобороны республики он отметил, что до проведения Россией военной спецоперации на Украине в Белоруссии по-другому смотрели на развитие армии.

«Мы увидели, что нам не надо проводить такую модернизацию, как мы тогда замахнулись: очень дорогостоящую и для нашей республики, для наших условий вообще неприемлемую. Мы поняли, какая должна быть у нас армия», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Комментируя действия НАТО у границ Белоруссии, президент республики отметил, что альянс ведёт разведку и освоение возможного в будущем театра военных действий.