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Минюст Грузии: Саакашвили намеренно вредит своему здоровью ради освобождения

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Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил в эфире телекомпании «Имеди», что бывший грузинский президент Михаил Саакашвили целенаправленно вредит своему здоровью, чтобы быстрее освободиться.
Минюст Грузии: Саакашвили намеренно вредит своему здоровью ради освобождения
  • AP
  • © Irakli Gedenidze/Pool Photo

Министр отметил, что Саакашвили находится под постоянным наблюдением врачей.

«Но главная проблема состоит в том, что наши с Саакашвили желания не совпадают. Наше желание, чтобы он был здоров, а его желание — чувствовать себя как можно хуже и путём намеренного нанесения вреда своему здоровью как можно скорее покинуть пенитенциарное учреждение», — цитирует его РИА Новости.

Ранее судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе отказал в отсрочке наказания и освобождении Саакашвили по состоянию здоровья.

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