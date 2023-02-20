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В ДНР за сутки погиб один мирный житель, 12 получили ранения

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ВСУ 19 февраля выпустили по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 246 снарядов, одна мирная жительница погибла, 12 человек получили ранения.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица — женщины в Ворошиловском районе Донецка», — говорится в сообщении.

Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц, в том числе девочка 2014 года рождения и подросток 2005 года рождения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ не будут защищать Артёмовск любой ценой.

Также СК России расследует обстрелы Донецка и Белгородской области со стороны украинских войск.

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