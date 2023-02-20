В ДНР за сутки погиб один мирный житель, 12 получили ранения
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица — женщины в Ворошиловском районе Донецка», — говорится в сообщении.
Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц, в том числе девочка 2014 года рождения и подросток 2005 года рождения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ не будут защищать Артёмовск любой ценой.
Также СК России расследует обстрелы Донецка и Белгородской области со стороны украинских войск.