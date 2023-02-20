В ДНР за сутки погиб один мирный житель, 12 получили ранения

ВСУ 19 февраля выпустили по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 246 снарядов, одна мирная жительница погибла, 12 человек получили ранения.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица — женщины в Ворошиловском районе Донецка», — говорится в сообщении.

Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц, в том числе девочка 2014 года рождения и подросток 2005 года рождения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ не будут защищать Артёмовск любой ценой.

Также СК России расследует обстрелы Донецка и Белгородской области со стороны украинских войск.