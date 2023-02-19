СК России расследует обстрелы Донецка и Белгородской области со стороны украинских войск
«Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов украинскими боевиками территорий Белгородской области и Ворошиловского района Донецка», — сказано в заявлении в Telegram-канале ведомства.
Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрела украинскими войсками центра Донецка погиб один человек и ещё 11 пострадали.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 12-летняя девочка погибла при обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа.
Он также сообщил о гибели девушки в результате обстрела Новой Таволжанки Шебекинского округа.