СК России расследует обстрелы Донецка и Белгородской области со стороны украинских войск

Следственный комитет России расследует обстрелы Донецка и Белгородской области со стороны ВС Украины, при которых погибли люди.

«Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов украинскими боевиками территорий Белгородской области и Ворошиловского района Донецка», — сказано в заявлении в Telegram-канале ведомства.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрела украинскими войсками центра Донецка погиб один человек и ещё 11 пострадали.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 12-летняя девочка погибла при обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа.

Он также сообщил о гибели девушки в результате обстрела Новой Таволжанки Шебекинского округа.