Гладков: жертвой обстрела ВСУ села в Белгородской области стала двенадцатилетняя девочка

Двенадцатилетняя девочка погибла при обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Установили личность погибшей девочки — Василиса. 12 лет. В момент обстрела она разговаривала с папой по телефону, снаряд разорвался за её спиной», — написал он в своём Telegram-канале.

Гладков добавил, что в результате обстрела украинских военных девять артиллерийских снарядов повредили три частных дома, одну хозпостройку и автомобиль.

Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела Новой Таволжанки Шебекинского округа погибла девушка.