Гладков: жертвой обстрела ВСУ села в Белгородской области стала двенадцатилетняя девочка
- РИА Новости
«Установили личность погибшей девочки — Василиса. 12 лет. В момент обстрела она разговаривала с папой по телефону, снаряд разорвался за её спиной», — написал он в своём Telegram-канале.
Гладков добавил, что в результате обстрела украинских военных девять артиллерийских снарядов повредили три частных дома, одну хозпостройку и автомобиль.
Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела Новой Таволжанки Шебекинского округа погибла девушка.