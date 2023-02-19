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Гладков: жертвой обстрела ВСУ села в Белгородской области стала двенадцатилетняя девочка

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Двенадцатилетняя девочка погибла при обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Гладков: жертвой обстрела ВСУ села в Белгородской области стала двенадцатилетняя девочка
  • РИА Новости

«Установили личность погибшей девочки — Василиса. 12 лет. В момент обстрела она разговаривала с папой по телефону, снаряд разорвался за её спиной», — написал он в своём Telegram-канале.

Гладков добавил, что в результате обстрела украинских военных девять артиллерийских снарядов повредили три частных дома, одну хозпостройку и автомобиль.

Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела Новой Таволжанки Шебекинского округа погибла девушка

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