Мэр Донецка Кулемзин: украинские войска обстреляли общежитие и трибуны РСК «Олимпийский»
- РИА Новости
«Прямое попадание в крышу общежития № 2 ДонНТУ. Прилёты на трибуны РСК «Олимпийский»... Прилёт возле детского сада № 294», — сообщил он в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что выпущенные украинскими боевиками по Донецку снаряды РСЗО упали в районе крытого рынка.
15 февраля Кулемзин сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ получило повреждения здание больницы в Ленинском районе Донецка.