Мэр Донецка Кулемзин: украинские войска обстреляли общежитие и трибуны РСК «Олимпийский»

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что попадания в общежитие, на трибуны спортивного комплекса «Олимпийский» и возле детского сада зафиксированы при обстреле в Ворошиловском районе со стороны ВСУ.

РИА Новости

«Прямое попадание в крышу общежития № 2 ДонНТУ. Прилёты на трибуны РСК «Олимпийский»... Прилёт возле детского сада № 294», — сообщил он в Telegram-канале. Ранее стало известно, что выпущенные украинскими боевиками по Донецку снаряды РСЗО упали в районе крытого рынка. 15 февраля Кулемзин сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ получило повреждения здание больницы в Ленинском районе Донецка.