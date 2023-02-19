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Кулемзин: семь человек пострадали при обстреле украинскими войсками центра Донецка

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что семь человек пострадали в результате обстрела ВСУ Ворошиловского района города.
Кулемзин: семь человек пострадали при обстреле украинскими войсками центра Донецка
  • РИА Новости

«По предварительной информации, в результате карательного обстрела Ворошиловского района получили ранения семь человек. Анкетные данные уточняются», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Кулемзин сообщил, что здание частной школы «Альтаир» повреждено в результате обстрела центра города со стороны ВСУ.

Кроме того, выпущенные украинскими боевиками по Донецку снаряды РСЗО упали в районе крытого рынка.

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