Кулемзин: семь человек пострадали при обстреле украинскими войсками центра Донецка
- РИА Новости
«По предварительной информации, в результате карательного обстрела Ворошиловского района получили ранения семь человек. Анкетные данные уточняются», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее Кулемзин сообщил, что здание частной школы «Альтаир» повреждено в результате обстрела центра города со стороны ВСУ.
Кроме того, выпущенные украинскими боевиками по Донецку снаряды РСЗО упали в районе крытого рынка.