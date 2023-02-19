Кулемзин: в результате обстрела центра Донецка повреждено здание школы
- РИА Новости
«Во время обстрела Ворошиловского района... повреждения получила школа «Альтаир», — написал он в своём Telegram-канале.
Кроме того, удару подверглась парковая зона рядом с детской ледяной горкой.
Снаряд также попал в крышу библиотеки имени Крупской, добавил Кулемзин.
Ранее стало известно, что выпущенные украинскими боевиками по Донецку снаряды РСЗО упали в районе крытого рынка.
15 февраля Кулемзин заявил, что в результате обстрела со стороны ВСУ получило повреждения здание больницы в Ленинском районе Донецка.