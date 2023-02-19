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Кулемзин: в результате обстрела центра Донецка повреждено здание школы

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что здание частной школы «Альтаир» повреждено в результате обстрела центра города со стороны ВСУ.
Кулемзин: в результате обстрела центра Донецка повреждено здание школы
  • РИА Новости

«Во время обстрела Ворошиловского района... повреждения получила школа «Альтаир», — написал он в своём Telegram-канале.

Кроме того, удару подверглась парковая зона рядом с детской ледяной горкой.

Снаряд также попал в крышу библиотеки имени Крупской, добавил Кулемзин.

Ранее стало известно, что выпущенные украинскими боевиками по Донецку снаряды РСЗО упали в районе крытого рынка.

15 февраля Кулемзин заявил, что в результате обстрела со стороны ВСУ получило повреждения здание больницы в Ленинском районе Донецка.

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