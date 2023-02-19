В Минобороны России опровергли сообщения об увольнении военнослужащих корпусов ДНР и ЛНР

Сообщения о якобы увольнении военнослужащих 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после их вхождения в состав Вооружённых сил России не соответствуют действительности. Об этом заявили в российском Минобороны.

«Информация о якобы увольнении после принятия в состав российских вооруженных сил офицеров данных армейских корпусов абсолютно не соответствует действительности», — говорится в сообщении в Telegram.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что ни одного приказа об увольнении военных данных подразделений не издавалось.

Отмечается, что принятые в состав российских войск военнослужащие достойно и самоотверженно выполняют боевые задачи в рамках СВО.

Ранее в Минобороны заявили, что новые регионы вошли в зону ответственности Южного военного округа.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении четырёх новых субъектов в состав Российской Федерации — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.