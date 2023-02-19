ВСУ за сутки 12 раз обстреливали ДНР, ранен подросток

Вооружённые силы Украины за минувшие сутки 12 раз обстреливали населённые пункты Донецкой Народной Республики, ранен подросток.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении подростка 2010 года рождения в Петровском районе Донецка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего ВСУ выпустили 45 снарядов.

Также сообщается о повреждении одного домостроения.

Ранее командир ВСУ с позывным Мадьяр заявил о сверхсложной ситуации в Артёмовске.

Также врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении российских позиций на западе Марьинки.