ВСУ за сутки 12 раз обстреливали ДНР, ранен подросток
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении подростка 2010 года рождения в Петровском районе Донецка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего ВСУ выпустили 45 снарядов.
Также сообщается о повреждении одного домостроения.
Ранее командир ВСУ с позывным Мадьяр заявил о сверхсложной ситуации в Артёмовске.
Также врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении российских позиций на западе Марьинки.