В ДНР сообщили об обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населённый пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.
Утром 15 декабря украинские военные выпустили 40 ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка.
Кулемзин назвал обстрел центра города 15 декабря самым массированным с 2014 года.
По последним данным, в результате обстрела пострадали шесть человек.