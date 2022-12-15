В ДНР сообщили об обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка.

Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населённый пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Утром 15 декабря украинские военные выпустили 40 ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка.

Кулемзин назвал обстрел центра города 15 декабря самым массированным с 2014 года.

По последним данным, в результате обстрела пострадали шесть человек.