Кулемзин: украинский снаряд попал в купол Преображенского собора Донецка
- РИА Новости
Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«Очевидцы сообщают о перебитом газопроводе в многоквартирном доме по пр. Мира, попадании снаряда в купол Преображенского собора», — написал он в Telegram.
Кроме того, по словам Кулемзина, сообщается о возгорании столовой и нескольких корпусов Донецкого национального технического университета.
Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили 40 ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка.
Кулемзин назвал обстрел центра города 15 декабря самым массированным с 2014 года.