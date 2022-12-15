Кулемзин: украинский снаряд попал в купол Преображенского собора Донецка

При обстреле Донецка со стороны ВСУ снаряд попал в купол Преображенского собора города.

Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«Очевидцы сообщают о перебитом газопроводе в многоквартирном доме по пр. Мира, попадании снаряда в купол Преображенского собора», — написал он в Telegram.

Кроме того, по словам Кулемзина, сообщается о возгорании столовой и нескольких корпусов Донецкого национального технического университета.

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили 40 ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка.

Кулемзин назвал обстрел центра города 15 декабря самым массированным с 2014 года.