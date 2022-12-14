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В посольстве России заявили, что задержанный в Эстонии Конощенок отрицает свою вину

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Сотрудник посольства России в Таллине посетил задержанного в Эстонии россиянина Вадима Конощенка, он отрицает вину в незаконной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе российской дипломатической миссии.
В посольстве России заявили, что задержанный в Эстонии Конощенок отрицает свою вину
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«14 декабря сотрудник консульского отдела посетил Вадима Конощенка в таллинской тюрьме. Просьбы, которые он высказал, будут рассмотрены в установленном порядке», — говорится в заявлении.

Отмечается, что у россиянина есть адвокат, обвинения в незаконной деятельности Конощенок отрицает.

Ранее американское Министерство юстиции сообщило, что в США пяти россиянам и двум американцам грозит до 30 лет тюрьмы по обвинению в закупках продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций.

По информации издания Postimees, эстонская полиция подтвердила, что по запросу США задержала гражданина России Вадима Конощенка, подозреваемого в «незаконных закупках электроники».

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