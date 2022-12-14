Postimees: в Эстонии подтвердили задержание россиянина Конощенка по запросу США

Эстонская полиция подтвердила, что по запросу США задержала гражданина России Вадима Конощенка, подозреваемого в «незаконных закупках электроники». Об этом пишет эстонское издание Postimees.

«Власти Эстонии задержали Конощенка по запросу США 6 декабря, и он ожидает экстрадиции в США», — пишет издание.

Как ранее сообщило американское Министерство юстиции, в США пяти россиянам и двум американцам грозит до 30 лет тюрьмы по обвинению в закупках продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций.

Задержаны трое подозреваемых, в том числе гражданин России Вадим Конощенок, четверо россиян находятся на свободе.