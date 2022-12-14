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Пяти россиянам в США грозит до 30 лет тюрьмы по обвинению в тайных закупках электроники

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В США пяти россиянам и двум американцам грозит до 30 лет тюрьмы по обвинению в закупках продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций, сообщает американское министерство юстиции.

Отмечается, что задержаны трое подозреваемых, в том числе гражданин России Вадим Конощенок, который ожидает экстрадиции в Эстонии.

Четверо россиян находятся на свободе.

Согласно утверждениям американских властей, сеть Serniya якобы функционировала под эгидой российских спецслужб и занималась снабжением «Ростеха», «Росатома» и Минобороны России, Службу внешней разведки и Федеральную службу безопасности России западной электроникой.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предприниматель Виктор Бут стал символом юридического беспорядка, который чинят Соединённые Штаты по отношению к российским гражданам.

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