Пяти россиянам в США грозит до 30 лет тюрьмы по обвинению в тайных закупках электроники

В США пяти россиянам и двум американцам грозит до 30 лет тюрьмы по обвинению в закупках продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций, сообщает американское министерство юстиции.

Отмечается, что задержаны трое подозреваемых, в том числе гражданин России Вадим Конощенок, который ожидает экстрадиции в Эстонии. Четверо россиян находятся на свободе. Согласно утверждениям американских властей, сеть Serniya якобы функционировала под эгидой российских спецслужб и занималась снабжением «Ростеха», «Росатома» и Минобороны России, Службу внешней разведки и Федеральную службу безопасности России западной электроникой. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предприниматель Виктор Бут стал символом юридического беспорядка, который чинят Соединённые Штаты по отношению к российским гражданам.