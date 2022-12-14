Госдеп США ожидает объявление о новом пакете военной помощи Украине на текущей неделе

В Госдепе ожидают, что Вашингтон на этой неделе объявит о выделении очередного пакета военной помощи для украинской армии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«Я думаю, что на этой неделе будет объявлено о выделении президентом очередного пакета военной помощи», — сказала она на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей США.

13 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе может объявить о намерении отправить на Украину системы противоракетной обороны Patriot.

Позднее в тот же день в Пентагоне отметили, что ведомству пока нечего сообщить о возможности таких поставок.