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МВД: задержаны причастные к гибели красноярских полицейских в Херсонской области

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Главное управление МВД России по Красноярскому краю сообщило о задержании причастных к ракетному удару по пункту временной дислокации сотрудников полиции в Херсонской области 9 октября.
МВД: задержаны причастные к гибели красноярских полицейских в Херсонской области
  • РИА Новости

В сообщении говорится, что в результате удара получили смертельные ранения трое красноярских полицейских.

В ведомстве уточнили, что задержан 17-летний гражданин Украины Роман Литвинов.

Он передавал куратору из украинских войск сведения о расположении российских военных и полиции.

Другой корректировщик — 18-летний Ларион Лаврив — скрывался в Краснодарском крае. Он тоже задержан и доставлен в Херсонскую область.

В конце октября сообщалось, что в Херсонской области полицейские и росгвардейцы задержали корректировщика Вооружённых сил Украины, который передавал украинским войскам данные о местонахождении российской военной техники.

В сентябре в Луганской Народной Республике был задержан корректировщик ударов ВСУ по Новоайдару.

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