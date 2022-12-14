МВД: задержаны причастные к гибели красноярских полицейских в Херсонской области
- РИА Новости
В сообщении говорится, что в результате удара получили смертельные ранения трое красноярских полицейских.
В ведомстве уточнили, что задержан 17-летний гражданин Украины Роман Литвинов.
Он передавал куратору из украинских войск сведения о расположении российских военных и полиции.
Другой корректировщик — 18-летний Ларион Лаврив — скрывался в Краснодарском крае. Он тоже задержан и доставлен в Херсонскую область.
В конце октября сообщалось, что в Херсонской области полицейские и росгвардейцы задержали корректировщика Вооружённых сил Украины, который передавал украинским войскам данные о местонахождении российской военной техники.
В сентябре в Луганской Народной Республике был задержан корректировщик ударов ВСУ по Новоайдару.