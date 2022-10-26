В Херсонской области полицейские задержали корректировщика ВСУ
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Главного управления МВД по региону.
«Сотрудниками полиции в Чаплинском округе задержан корректировщик», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что 53-летний житель села Иваново передавал с помощью мессенджеров данные о местах дислокации российской военной техники своему родственнику, который служит в ВСУ.
По месту жительства задержанного изъяли два ружья, патроны и порох.
Ранее в ДНР сообщили о задержании подозреваемого в подготовке теракта в администрации Мариуполя.