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В Херсонской области полицейские задержали корректировщика ВСУ

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В Херсонской области полицейские и росгвардейцы задержали корректировщика Вооружённых сил Украины, который передавал украинским войскам данные о местонахождении российской военной техники.
В Херсонской области полицейские задержали корректировщика ВСУ
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Главного управления МВД по региону.

«Сотрудниками полиции в Чаплинском округе задержан корректировщик», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что 53-летний житель села Иваново передавал с помощью мессенджеров данные о местах дислокации российской военной техники своему родственнику, который служит в ВСУ.

По месту жительства задержанного изъяли два ружья, патроны и порох.

Ранее в ДНР сообщили о задержании подозреваемого в подготовке теракта в администрации Мариуполя.

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