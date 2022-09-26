РИА Новости: в ЛНР задержан корректировщик ударов ВСУ по Новоайдару
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По словам источника, местные силовики задержали бывшего сотрудника счастьинской администрации Алексея Байова по подозрению в передаче данных и наведении огня на гражданские объекты Новоайдара.
Источник заявил, что по наводке Байова украинские войска утром 21 сентября обстреляли Новоайдар из реактивных систем залпового огня HIMARS.
5 сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в регионе был задержан корректировщик артиллерии ВСУ.