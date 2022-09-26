РИА Новости: в ЛНР задержан корректировщик ударов ВСУ по Новоайдару

В Луганской Народной Республике задержали корректировщика ударов ВСУ по Новоайдару. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.

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