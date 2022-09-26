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РИА Новости: в ЛНР задержан корректировщик ударов ВСУ по Новоайдару

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В Луганской Народной Республике задержали корректировщика ударов ВСУ по Новоайдару. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.
РИА Новости: в ЛНР задержан корректировщик ударов ВСУ по Новоайдару
  • РИА Новости

По словам источника, местные силовики задержали бывшего сотрудника счастьинской администрации Алексея Байова по подозрению в передаче данных и наведении огня на гражданские объекты Новоайдара. 

Источник заявил, что по наводке Байова украинские войска утром 21 сентября обстреляли Новоайдар из реактивных систем залпового огня HIMARS.

5 сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в регионе был задержан корректировщик артиллерии ВСУ.

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