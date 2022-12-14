Премьер Белоруссии заявил о необходимости активизировать вступление Минска в ШОС
- РИА Новости
«В фокусе особого внимания следует держать интеграционную тематику с нашим основным партнёром — Россией — и такими интеграционными образованиями, как СНГ, ЕАЭС, ШОС и так далее», — цитирует его РИА Новости.
Головченко отметил, что Минску необходимо «максимально активизировать процесс вступления» в ШОС.
В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика рассчитывает стать членом ШОС уже через год.
Посол Ирана в Минске Саид Яри в эфире телеканала ОНТ заявил, что иранская сторона поддерживает намерение Белоруссии вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества.