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Марочко: ВСУ испытывают нехватку транспорта в условиях бездорожья

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Украинские войска испытывают нехватку транспорта, рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
Марочко: ВСУ испытывают нехватку транспорта в условиях бездорожья
  • Gettyimages.ru

«В связи с дефицитом гусеничной и колёсной военной специальной техники украинская армия всё больше использует гражданский транспорт, который не приспособлен для передвижения в условиях активных боевых действий и бездорожья», — цитирует его РИА Новости.

Марочко отметил, что проблемы с военной логистикой в рядах ВСУ замедляют скорость поставки боеприпасов и мешают оперативно эвакуировать раненых.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов в интервью военкору RT Arabic Саргону Хадая заявил, что российские войска уничтожили большую часть переброшенной ВСУ техники на Херсонском направлении.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери Украины за ноябрь составили более 8,3 тыс. военных.

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