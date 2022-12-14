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Премьер Белоруссии Головченко: экономический блицкриг Запада провалился

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Экономический блицкриг Запада против Белоруссии не удался, но противостояние санкциям не должно становиться рутинной работой, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
Премьер Белоруссии Головченко: экономический блицкриг Запада провалился
  • РИА Новости

«Мы успешно прошли самый острый период, связанный с экономическим давлением. Сегодня уже точно можно утверждать, что блицкриг экономический не удался», — цитирует его ТАСС.

При этом Головченко подчеркнул, что противодействие санкционному давлению для белорусского дипломатического ведомства не должно «превращаться в рутину».

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером заявил, что предприятия Белоруссии планируют расширить работу на российском рынке.

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