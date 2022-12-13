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Лавров поздравил Алейника в связи с его назначением на должность главы МИД Белоруссии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравительную телеграмму Сергею Алейнику в связи с его назначением на должность главы МИД Белоруссии.
Лавров поздравил Алейника в связи с его назначением на должность главы МИД Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Лавров отметил большой вклад Алейника в развитие российско-белорусского взаимодействия на его предыдущем посту первого заместителя главы МИД Республики Белоруссия, выразил уверенность в продолжении плодотворного союзнического сотрудничества внешнеполитических ведомств на благо народов наших братских государств», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Сергей Алейник возглавит Министерство иностранных дел Белоруссии.

26 ноября сообщалось, что на 65-м году жизни скончался министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

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