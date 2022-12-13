Лавров поздравил Алейника в связи с его назначением на должность главы МИД Белоруссии
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского ведомства.
«Лавров отметил большой вклад Алейника в развитие российско-белорусского взаимодействия на его предыдущем посту первого заместителя главы МИД Республики Белоруссия, выразил уверенность в продолжении плодотворного союзнического сотрудничества внешнеполитических ведомств на благо народов наших братских государств», — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что Сергей Алейник возглавит Министерство иностранных дел Белоруссии.
26 ноября сообщалось, что на 65-м году жизни скончался министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.