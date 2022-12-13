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Times: британские морпехи проводили тайные операции на Украине

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Британские морпехи участвовали в тайных операциях на Украине «в крайне чувствительной обстановке», сообщил генерал-лейтенант Роберт Магоуэн, который командовал морской пехотой до мая.
Times: британские морпехи проводили тайные операции на Украине
  • AP
  • © LIBKOS

«Впервые высокопоставленный генерал признал, что королевская морская пехота принимала участие в секретных операциях на Украине», — пишет The Times со ссылкой на Магоуэна.

По его словам, миссии морпехов сопряжены с «высоким уровнем политического и военного риска».

Ранее в своей статье в Globe and Laurel он рассказал о том, что 350 морских пехотинцев были отправлены на Украину для сопровождения дипломатов из британского посольства.

В июне The New York Times сообщила, что военнослужащие подразделений специального назначения (коммандос) из нескольких стран НАТО и «сеть шпионов» тайно присутствуют на Украине, в том числе в Киеве, где оказывают поддержку украинской армии в противостоянии операции России по защите Донбасса.

Также в октябре Минобороны России заявило, что подготовка атак ВСУ на Севастополь осуществлялась под руководством находящихся в Очакове британских специалистов.

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