Песков: тяжёлых вооружений России на ЗАЭС не было и нет, контакты с МАГАТЭ продолжаются
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По его словам, это могут подтвердить сотрудники МАГАТЭ, которые находятся там «днём и ночью».
Песков подчеркнул, что российская сторона продолжает контакты с международной организацией по теме безопасности станции.
10 декабря Международное агентство по атомной энергии провело четвёртую ротацию экспертов на ЗАЭС.
Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва доверяет экспертизе и знаниям МАГАТЭ в вопросах, связанных с Запорожской АЭС.