Песков: тяжёлых вооружений России на ЗАЭС не было и нет, контакты с МАГАТЭ продолжаются

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил слова Владимира Путина о том, что тяжёлых вооружений России на Запорожской АЭС не было и нет.

По его словам, это могут подтвердить сотрудники МАГАТЭ, которые находятся там «днём и ночью».

Песков подчеркнул, что российская сторона продолжает контакты с международной организацией по теме безопасности станции.

10 декабря Международное агентство по атомной энергии провело четвёртую ротацию экспертов на ЗАЭС.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва доверяет экспертизе и знаниям МАГАТЭ в вопросах, связанных с Запорожской АЭС.