Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело четвёртую ротацию экспертов на Запорожской АЭС.

Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

Отмечается, что на текущей неделе на станцию прибыла новая группа сотрудников агентства.

«Это уже четвёртая группа экспертов агентства на крупнейшей в Европе атомной электростанции с момента создания 1 сентября миссии МАГАТЭ по оказанию помощи Запорожской АЭС», — заявили в МАГАТЭ.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС по-прежнему хрупкая и потенциально опасная.