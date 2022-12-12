Замглавы МИД Вершинин: Москва доверяет экспертизе и знаниям МАГАТЭ в отношении ЗАЭС
- РИА Новости
«Мы доверяем экспертизе и знаниям этой организации. Идёт предметное обсуждение того, чтобы этот мирный объект ядерной энергетики (Запорожская АЭС. — RT) не представлял угрозы из-за безрассудных действий украинской стороны для мирного населения не только региона, но и других областей», — передаёт его слова РИА Новости.
При ответе на вопрос, рассчитывает ли Москва на участие Анкары в вопросе обеспечения безопасности станции, Вершинин ещё раз подчеркнул, что российская сторона «ведёт контакты по ЗАЭС через МАГАТЭ».
9 декабря глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что защитная зона вокруг ЗАЭС может заработать в ближайшее время.
По его словам, данная мера срочно необходима.