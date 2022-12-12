Узнать больше

Замглавы МИД Вершинин: Москва доверяет экспертизе и знаниям МАГАТЭ в отношении ЗАЭС

Короткая ссылка
Россия доверяет экспертизе и знаниям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в вопросах, связанных с Запорожской АЭС, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.
Замглавы МИД Вершинин: Москва доверяет экспертизе и знаниям МАГАТЭ в отношении ЗАЭС
  • РИА Новости

«Мы доверяем экспертизе и знаниям этой организации. Идёт предметное обсуждение того, чтобы этот мирный объект ядерной энергетики (Запорожская АЭС. — RT) не представлял угрозы из-за безрассудных действий украинской стороны для мирного населения не только региона, но и других областей», — передаёт его слова РИА Новости.

При ответе на вопрос, рассчитывает ли Москва на участие Анкары в вопросе обеспечения безопасности станции, Вершинин ещё раз подчеркнул, что российская сторона «ведёт контакты по ЗАЭС через МАГАТЭ».

9 декабря глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что защитная зона вокруг ЗАЭС может заработать в ближайшее время.

По его словам, данная мера срочно необходима.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить